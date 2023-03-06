من هو كمال كليتشدار أوغلو؟

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وُلد يوم 17 ديسمبر 1948 في بلدة ناظمية بولاية تونغلي شرقي الأناضول.

عائلته تنتمي للطائفة العلوية.

هو الرابع بين أبناء العائلة السبعة، وأب لابنتين.

أكمل مراحل دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدارس ولايته.

التحق بمدرسة إيلازيج التجارية الثانوية فأنهاها بمرتبة الشرف عام 1967.

انتقل للدراسة الجامعية في العاصمة فدخل أكاديمية أنقرة للدراسات الاقتصادية والتجارية التي تخرج فيها 1971.

عمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية بدءا من 1992، وتولى مسؤولية إدارتها العامة بين عامي 1997 و1999.

بدأ نشاطه السياسي عام 2002 بانضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري، الذي يعتبر نفسه الوريث الشرعي لسياسة وفكر مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

خاض انتخابات البرلمان التركي في نوفمبر 2002 ثم في أغسطس 2007، وفاز بعضوية البرلمان في الدائرة الثانية في إسطنبول.

ترشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس 2009، لكنه نال 37% فقط من الأصوات فخسر المنصب لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية قدير توباش.

في العام 2010، انتخبته الهيئة العامة لحزب الشعب الجمهوري رئيسا للحزب بعد استقالة سلفه دينيز بايكال.

خروج وعودة أكشنر

وقبيل عقد الاجتماع، عادت ميرال أكشنر رئيسة "حزب الخير "، إلى تحالف الطاولة السداسية التي يجمع أحزاب المعارضة في البلاد، عقب أيام من الهجوم على التحالف بسبب الاتفاق على ترشيح كمال كليتشدار أوغلو كممثل للتحالف في انتخابات الرئاسة المرتقبة.

وجاء ذلك بعدما اجتمعت أكشنر مع أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومنصور يافاش رئيس بلدية أنقرة، وهما الاسمان الذي طرحتهم على التحالف ليكون أحدهما مرشح رئاسي، كما أنهما ينتميان لحزب الشعب الجمهوري أيضا.

وبحسب نتائج الاجتماع تم الاتفاق على أن يكون للرجلين منصب رفيع في السلطة، في حال فوز كليتشدار أوغلو في الانتخابات، وأن يكونا في منصب نواب الرئيس ولهما صلاحيات تنفيذية.

وبعد الاجتماع معهما، اجتمعت أكشنر مع كليتشدار أوغلو و 6 من القادة معا مرة أخرى في مقر "حزب السعادة".