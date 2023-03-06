واقترح الحزب الصالح اليميني المعارض، الإثنين، أن يصبح رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول نائبين للرئيس إذا فازت المعارضة في الانتخابات المقررة في مايو المقبل، وذلك بعدما انسحب الحزب من تحالف المعارضة الرئيسي قبل أيام.

وقال المتحدث باسم الحزب كورساد زورلو، إن الاقتراح جاء بعدما زار كل من رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، زعيمة الحزب ميرال أكشينار.

وفي وقت سابق، قال ياواش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض في تركيا، إنه يتطلع لعودة الحزب الصالح إلى التحالف.

وانسحب الحزب الصالح من تكتل من 6 أحزاب، الجمعة، وسط خلاف حول مرشح التحالف للرئاسة.

وحثت أكشينار رئيسي البلديتين على الترشح للرئاسة، وهو أمر بدا لاحقا أنهما رفضاه.