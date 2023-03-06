وذكرت الوكالة أن محكمة الأهواز أصدرت "حكماً بالإعدام على 6 أشخاص من أعضاء حركة النضال" مدانين بتنفيذ "عمليات مسلحة في محافظة خوزستان".

واتُهمت المجموعة بقتل 4 أشخاص بينهم شرطي وعنصران من قوات التعبئة "الباسيج" بين مارس 2017 ومارس 2019، "بناء على أوامر قادتهم المقيمين في أوروبا، مثل حبيب نبغان، وحبيب الله جعب"، بحسب المصدر نفسه.

واختفى الإيراني السويدي حبيب الله جعب خلال زيارة إلى تركيا في أكتوبر 2020 وظهر مجددًا معتقلًا في إيران.

ويحاكم منذ 2022 بتهم "الإرهاب" ونشر "الفساد في الأرض"، وترؤسه مجموعة انفصالية.

واتهمت مجموعته بـ"التعاون مع مجموعات إرهابية أخرى" في هجوم نفذته خلال احتفال عسكري في الأهواز عاصمة خوزستان، خلف 25 قتيلاً و249 جريحًا في سبتمبر 2018.

وتؤكد منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية أن إيران هي أكثر دولة تنفّذ عقوبة الإعدام بعد الصين.