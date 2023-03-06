وذكر الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليغرام أن الحطام المتساقط أدى أيضا إلى سقوط بعض خطوط الكهرباء بالقرب من بلدة نوفي أوسكول، لكن لم يُعرف على الفور النطاق الكامل للأضرار.

ولم يذكر جلادكوف من يعتقد أنه أطلق الصواريخ، لكنه اتهم في الماضي القوات الأوكرانية على الجانب الآخر من الحدود القريبة بشن هجمات مماثلة.

تقع بيلغورود على حدود منطقة خاركيف الأوكرانية وتعرضت مرارا لقصف منذ بداية الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام.

ولم تعلن أوكرانيا بشكل شبه تام مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

هجوم بريانسك