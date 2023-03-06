وقال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني يخوض معركة "مؤلمة وصعبة"، في مواجهة القوات الروسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف في خطابه اليومي: "أود أن أشيد بشكل خاص بشجاعة وقوة وصلابة الجنود الذين يقاتلون في دونباس"، مضيفا: "إنها واحدة من أكثر المعارك صعوبة. إنها مؤلمة وصعبة".

وتواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت، التي تشكل رمزا ومركزا للحرب في شرق أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الأوكراني الأحد، مؤكدا في الوقت نفسه أنه صدّ هجمات جديدة.

والمعركة حول مدينة باخموت الصناعية مستمرة منذ الصيف، وقد أصبحت المدينة رمزا، لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين.