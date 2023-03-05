وقال مكتب شرطة مقاطعة دوغلاس في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح الأحد، إن "المحققين كانوا على معرفة بما حدث في منزل دوغلاسفيل".

ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم حتى صباح الأحد، وليس من الواضح ما إذا كان أكثر من شخص قد نفذ إطلاق النار.

وجاء في البيان: "نحن نعلم أنه كانت هناك حفلة منزلية حضرها أكثر من 100 مراهق. وقعت مواجهة أسفرت عن سقوط قتيلين و6 جرحى جراء إطلاق نار. المعلومات محدودة للغاية في هذا الوقت"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتقع مدينة دوغلاسفيل على مسافة تزيد قليلا عن 20 ميلا (32 كيلومترا) غربي أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأميركية.