جاء ذلك في تغريدة لغانتس على حسابه في تويتر، ردا أيضا على تغريدة نشرها نتيناهو على حسابه بخصوص تصريح أدلى به وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وأثار انتقادات عالمية حادة، الأمر الذي دفع الوزير إلى نشر توضيح بشأن تصريحه المعني.

وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال السبت إنه اختار كلماته في شكل سيئ عندما دعا إلى "محو" قرية فلسطينية إثر مقتل إسرائيليين اثنين وهو تصريح كان قد أثار رد فعل دوليا غاضبا.

وقال سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية "من المحتمل أن تكون الكلمة قد اختيرت في شكل سيئ".

كان وزير المال الإسرائيلي أدلى بذلك التصريح الأربعاء إثر مقتل مستوطنين بالرصاص بينما كانا يمران بسيارتهما قرب قرية حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة.

وقال سموتريتش في ذلك اليوم "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة".

وأضاف "أعتقد أن هذا ما يجب على دولة إسرائيل أن تفعله".

وتراجع بعد ذلك موضحا على تويتر أنه "لا يريد محو حوارة ولكن فقط استهداف الإرهابيين".

وفي وقت متأخر من ليلة أمس السبت، غرد نتنياهو قائلاً: "من المهم أن وزير المالية سموتريتش أوضح أن لا نية لديه لإيذاء الأبرياء أو العقاب الجماعي، أعرف مواقفه ولقد كانت واضحة في توضيحه".

ورد على تغريدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال غانتس: "نتنياهو، لا أعتقد أنك تعرفه (يقصد سموتريتش).. أنت قارئ، فلتمضي 15 دقيقة في قراءة ’خطة قراره‘.. لقد بعت البلاد للمتطرفين".

ردود فعل غاضبة

ودانت أميركا والدول الأوروبية وكذلك الدول العربية بما فيها الإمارات ومصر والسعودية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.

ووصفت الخارجية الفرنسية في بيان التصريحات بأنها "غير مقبولة وغير مسؤولة وغير جديرة بالاهتمام، صادرة عن عضو في الحكومة الإسرائيلية"، مضيفة أن "هذه التصريحات من شأنها فقط تأجيج الكراهية ودوامة العنف الحالي".

كذلك ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بالتصريحات "غير المقبولة" للوزير الإسرائيلي.

ووصف فولكر تورك الذي كان يتحدث في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعوة سموتريتش بأنها "إعلان لا يمكن تصوره للتحريض على الكراهية والعنف".

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الأربعاء الماضي، إن تعليقات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعها فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

وأضاف برايس: "مثلما نندد بالتحريض الفلسطيني على العنف، فإننا نستنكر هذه التصريحات الاستفزازية التي تصل أيضا إلى حد التحريض على العنف".

ودعا برايس نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين هناك إلى التنصل علنا من تصريحات وزير المالية.