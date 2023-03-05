ويمثل تصريح ماجوري تايلور غرين صوتا جديدا يضاف إلى التمرد الذي يشهده الحزب الجمهوري، وهو ما يهدد دعم أوكرانيا الذي يتفق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مواجهة الهجوم الروسي، بحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن النائبة عن ولاية جورجيا برزت بوصفها صوتا مؤثرا في مجلس النواب الأميركي بعدما بنت علاقة وثيقة مع رئيس المجلس، كيفين مكارثي، الذي تعهد بأن الجمهوريين لن "يقدموا شيكا على بياض" لأوكرانيا.

واعتبرت أن الرئيس جو بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، يعرض العالم بأسره لحرب عالمية ثالثة.

وذكرت "الغارديان" أن وجهة النظر هذه كانت سائدة خلال مؤتمر عمل المحافظين السياسيين في ولاية ميريلاند، علما بأنه يعتبر من أكبر تجمع للمحافظين في البلاد.

وقالت النائبة عن الحزب الجمهوري: "اعتقد أن على الولايات المتحدة الدفع نحو السلام في أوكرانيا عوضا عن تمويل الحرب واستمرارها، الذي يبدو أنه يصعّد منها، ويعرض العالم لخطر حرب عالمية ثالثة".

ودعت ماجوري تايلور غرين إلى وقف الدعم الأميركي لأوكرانيا فورا.

ومع ذلك، صوّتت لمصلحة مشروع قرار "لدعم شعب أوكرانيا وإدانة الغزو الروسي".

وأضافت معلّقة" نحن في الواقع نسرّع من وتيرة الحرب".