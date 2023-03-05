وقالت إن عملية الخطف وقعت بين مدينتي جاو وكيدال الشماليتين وهما بؤرتان منذ فترة طويلة لعنف المتشددين والجماعات المسلحة.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي "نؤكد خطف اثنين من زملائنا هذا الصباح".

ولم تكشف اسمي وجنسيتي المخطوفين.

وتواجه مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2012 بسبب أنشطة المتشددين في الشمال.

ومنذ ذلك الحين انتشروا عبر منطقة الساحل بغرب إفريقيا مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.