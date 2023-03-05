وقال كيم سون كيونغ نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات "تصعيد للتوتر على نحو غير مسؤول".

وقال مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الجمعة إن الجانبين سيجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق على مدى أكثر من عشرة أيام في مارس آذار تشمل عمليات إنزال برمائي.

وألقت كوريا الشمالية باللوم في وقت سابق اليوم على الولايات المتحدة فيما وصفته بانهيار الأنظمة الدولية للحد من التسلح، وقالت إن أسلحة بيونغيانغ النووية هي رد عادل لضمان توازن القوى في المنطقة.