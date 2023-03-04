وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الجمعة، إن الجيش الكوري سيُدخل العمل بفكرة أطلق عليها اسم "شبكة التدمير" Kill Web، كجزء من خطتها الأساسية المسماة "تجديد الدفاع 4.0"، وهي مبادرة لإدارة "يون سيوك-يول" لتسخير التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، لبناء نظام عسكري أقوى وأذكى، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبحسب مسؤول دفاعي كوري جنوبي، فإن مصطلح "شبكة التدمير" يشير إلى "نظام متعدد الطبقات ومتكامل يستخدم العمليات الإلكترونية وتكتيكات الحرب الإلكترونية ووسائل أخرى لتعطيل وإبطال تحركات العدو لإطلاق الصواريخ حتى قبل إطلاقها.

وأوضحت يونهاب أنه في حين أن نظام الضربات الاستباقية المسمى بـ"سلسلة التدمير" Kill Chain مصمم لاتخاذ إجراءات الطوارئ في خطوات متسلسلة، فإن نظام "شبكة التدمير" مصمم على نحو مرن يمكّن الضباط الميدانيين من تعديل قراراتهم وأهدافهم الأولية لتحسين الضربات.

ويُعد نظام "سلسلة التدمير" هو أحد أعمدة نظام الردع الثلاثي لكوريا الجنوبية، والذي يتضمن أيضا خطة "العقاب والانتقام الكوري الهائل" لتدمير قيادة كوريا الشمالية في حالة نشوب صراع بين البلدين؛ ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.

وقال المسؤول للصحفيين: "فكرة ’سلسلة التدمير‘ تشير إلى المضي قدما في اتجاه واحد، أما فكرة ’شبكة التدمير‘ فهي مثل شبكة العنكبوت، تستلزم إجراء تعديلات متكررة للمهمات لضمان الفعالية التشغيلية".

وشدد المسؤول على أن فكرة "شبكة التدمير" ستُستخدم ضمن "سلسلة التدمير" لجعلها "أكثر فعالية"، ولن تحل محلها.

وفي خطة تجديد الدفاع، قالت الوزارة إنها ستطور عمليات متكاملة "لجميع المجالات" بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الجديدة، لضمان أن الجيش في البلاد قادر على "تحقيق النصر في الحرب بأقل عدد من الضحايا في أقصر فترة زمنية"، وفقا ليونهاب.

وتتضمن الخطة أيضًا تطوير مفهوم اليقظة القائم على الذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام كل من المعدات المزودة وغير المزودة بالعنصر البشري، للدفاع عن القواعد العسكرية الرئيسية، بما في ذلك نقاط الحراسة في وحدات الجبهة والوحدات الساحلية والبحرية.