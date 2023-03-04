وقالت ليلي مارتن مانيل، المتحدثة باسم الرئيس، يوم السبت، إن سلفا كير أقال وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، ووزير الداخلية محمود سولومون في أمر رئاسي أعلنه التلفزيون الرسمي في وقت متأخر مساء الجمعة.

وأضافت مانيل "لا يوجد سبب يمكنني أن أعلنه لكم الآن "لإقالتهما، لكن "هذا إجراء طبيعي عادة"، مضيفة أنه لم يتم اتخاذ أيقرار بعد بشأن هوية الوزيرين الجديدين.

ووقعت القوات التابعة لكلا من سلفا كير و رياك مشار اتفاق سلام في 2018 أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف.

ووسط تباطؤ تنفيذ الاتفاق، المعروف باسم اتفاق السلام المعاد تنشيطه من أجل جنوب السودان، اشتبكت قوات الطرفين بشكل متكرر بسبب الخلافات حول كيفية تقاسم السلطة.

وفي مرسوم صدر يوم الجمعة، أوكل الرئيس سلفا كير أمر وزارة الدفاع لحزبه على الرغم من أن شروط الاتفاق تمنح حزب مشار سلطة تعيين وزير الدفاع.

وفي المقابل أوكل الرئيس لحزب مشار أمر وزارة الداخلية.

ونقلت رويترز عن بوك بوث بالوانغ المتحدث باسم مشار "التغيير (...) أحاديا لجانب ويشكل دورة جديدة من انتهاك الاتفاق المعاد تنشيطه".

وخلال زيارة إلى جنوب السودان الشهر الماضي ناشد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قادة جنوب السودان التخلي عن العنف والكراهية العرقية والفساد الذي أعاق تحقيق السلام والازدهار في البلاد.

وقال الناشط الحقوقي البارز إدموند ياكاني الذي كان أحد الموقعين على اتفاق السلام في بيان إنه حث الرئاسة على توضيح "سبب وجود تبادل للمعلومات يشير إلى انتهاك اتفاق السلام".