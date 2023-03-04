وأوضح طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيظل تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار رعايته الصحية المستمرة، رغم أن مكان الخزعة تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج.

وفي الشهر الماضي، أعلن الأطباء أن بايدن (80 عاما) يتمتع بصحة جيدة و"لائق للعمل" بعد الفحص البدني.

وقال أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض إن سرطان الخلايا القاعدية لا يميل إلى الانتشار أو الانتقال.

وأضاف أن مكان الخزعة تعافى بشكل جيد.

ومضى قائلا "لا حاجة لمزيد من العلاج".