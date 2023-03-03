وأضافت الخارجية في بيان، أن "عمليات القتل في منطقة بريانسك الخميس، ارتكبت بأسلحة الناتو، وهذا يدعو للتساؤل حول تواطؤ دول الحلف"، مشيرة إلى أن "الغرب يطالب كييف بمواصلة العمليات الهجومية واحتلال أراض روسية جديدة، لكن هذه الخطط محكوم عليها بالفشل".

وأكدت الوزارة أن صيغة السلام التي وضعها الريس الأوكراني فولديمير زيلينسكي "لا تهدف في الواقع إلى إحلال السلام، بل إلى تشكيل تحالف مناهض لروسيا".

واختتمت الوزارة بالقول: "ستستمر العملية العسكرية الخاصة إلى أن تكتمل مهام نزع السلاح في أوكرانيا بالكامل، وكذلك القضاء على التهديدات الأمنية".

ووقع عدد من القتلى والجرحى، الخميس، من جراء قصف أوكراني لأراض روسية محاذية للحدود الأوكرانية في بريانسك، وسط تسلل مجموعات مسلحة أوكرانية واحتجاز رهائن بمتجر بقرية ليوبتشاني في المنطقة الحدودية.

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