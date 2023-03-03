وزارة الدفاع الروسية، إن غواصة روسية في بحر اليابان ضربت هدفا بريّا على بعد أكثر من 1000 كيلومتر، بصاروخ "كاليبر كروز" خلال تدريب، وهو من النوع نفسه الذي تستخدمه موسكو في حرب أوكرانيا.
وبحسب "رويترز"، قالت روسيا، التي تخوض نزاعا إقليميّا منذ عقود مع طوكيو حول سلسلة من جزر المحيط الهادئ، إن عددا غير معلوم من سفن أسطول المحيط الهادئ وطائراتها بدون طيار شاركوا أيضا في التدريبات، مما أدى إلى تأمين المحيط.
واستخدمت موسكو صواريخ كاليبر لمهاجمة أهداف متعددة في أوكرانيا، بما في ذلك محطات الطاقة، من خلال إطلاقها من السفن والغواصات في البحر الأسود.
وخلال العام الماضي تأثرت العلاقة بين روسيا واليابان على عدة مراحل:
- قررت اليابان فرض حزمة عقوبات ضد روسيا على خلفية اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا.
- الجيش الياباني قال إنه تم رصد 4 سفن حربية روسية كبيرة قرب المياه الإقليمية ربما كانت تنقل قوات وعربات قتالية إلى أوكرانيا.
- روسيا تنسحب من المحادثات مع اليابان الهادفة إلى توقيع معاهدة سلام، لم تبرم منذ الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حول جزر الكوريل.
- اليابان تحتج "بشدّة" على انسحاب روسيا من المحادثات الثنائية وتصفه بـ"غير المبرر".
- روسيا تجري مناورات على جزر الكوريل التي تطالب طوكيو بالسيادة عليها بمشاركة أكثر من 3000 جندي ومئات من القطع العسكرية.
- وصفت اليابان 4 جزر تتنازع مع موسكو على ملكيتها بأنها "محتلة بشكل غير قانوني من قبل روسيا"، حيث استخدمت هذه الصياغة لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين.
- وزارة الخارجية الروسية تعلن فرض عقوبات على 63 يابانيا، من بينهم رئيس الوزراء، بسبب مشاركتهم فيما وصفته بأنه "خطاب غير مقبول" مناهض لموسكو.
- السلطات الروسية تعتقل القنصل الياباني في البلاد إثر الاشتباه في قيامه بتجسس.
- اليابان تطالب روسيا بالاعتذار بعد اعتقال دبلوماسي "بشكل مسيء".