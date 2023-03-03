وبحسب "رويترز"، قالت روسيا، التي تخوض نزاعا إقليميّا منذ عقود مع طوكيو حول سلسلة من جزر المحيط الهادئ، إن عددا غير معلوم من سفن أسطول المحيط الهادئ وطائراتها بدون طيار شاركوا أيضا في التدريبات، مما أدى إلى تأمين المحيط.

واستخدمت موسكو صواريخ كاليبر لمهاجمة أهداف متعددة في أوكرانيا، بما في ذلك محطات الطاقة، من خلال إطلاقها من السفن والغواصات في البحر الأسود.

وخلال العام الماضي تأثرت العلاقة بين روسيا واليابان على عدة مراحل: