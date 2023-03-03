وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 بتوقيت غرينيتش.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أونيكي شباط".

وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

آثار الزلزال في تركيا