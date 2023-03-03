واندلع الحريق في منطقة تسيم شا تسوي التجارية والسياحية المزدحمة على الواجهة البحرية ولم ترد الجمعة أنباء عن وقوع ضحايا وفق ما ذكرت الحكومة.

وشوهدت ألسنة اللهب في بادئ الأمر قرب رافعة في أعلى المبنى.

وكان ممكنا رؤية الحريق من المرفأ وأدى إلى سقوط رماد في الشوارع المجاورة.

وبعد ساعة امتد الحريق إلى كامل المبنى قيد الإنشاء وانتشر باتجاه الشارع حيث كان مئات المتفرجين محتشدين.

جدير بالذكر أن المبنى قيد الإنشاء مؤلف من 42 طبقة وكان سيضم فندقا.