كثيرة هي الوعود الغربية التي تلقتها أوكرانيا بالحصول على دبابات وصواريخ متطورة.
ويبدو أن الدول الأوروبية تعمل على تدريب الجنود الأوكرانيين على هذه الأسلحة.
بريطانيا
- في أحدث إعلان عن تدريب جنود أوكرانيين، وذلك في معسكر في ولتشاير ، على كيفية استخدام دبابات تشالنجر 2، التي تحمل مدفعا عيار 120 ملم بـ52 طلقة، ومدفعان رشاشان عيار 7.62 ملم.
فرنسا
- تعمل على تدريب نحو 2000 جندي أوكراني على 3 مستويات، من بينها التدريب على أنظمة الدفاع الجوي من طراز {كروتال}.
- وكروتال هو صاروخ أرض - جو، قصير المدى، ومضاد للطائرات في جميع الأحوال الجوية، ويمكن استخدامه لاعتراض الصواريخ والطائرات.
ألمانيا
- توجد 3 قواعد عسكرية رئيسية لتدريب الجنود الأوكرانيين.
- ففي إيدار-أوبرشتاين يقوم الجيش الألماني بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام مدافع من طراز هاوتزر 2000، ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردر، وأنظمة دفاع جوي باتريوت.
- وفي مدينة مونستر يدرّب الجيش الألماني الجنود الأوكرانيين على استخدام الدبابات القتالية من طراز ليوبارد 2 بشكل رئيسي.
- وفي غرافنفور يقوم الجيش الأميركي بتدريب الأوكرانيين على أنظمة مدفعية غربية، من بينها مدافع الهاوتزر وأنظمة هيمارس.
بولندا
- يتدرّب أكثر من 100 جندي أوكراني على استخدام الدبابة ليوبارد 2.