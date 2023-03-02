وقال بيسكوف: "لا يمكن القول حتى الآن إذا ما كانت الأحداث في بريانسك ستؤثر على صفة العملية العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مستمرة من الأجهزة الأمنية وحاكم المنطقة بشأن هجوم المسلحين الأوكرانيين في مقاطعة بريانسك.

ولفت إلى أن بوتين ألغى زيارته المقررة إلى إقليم ستافروبول، وليس من المخطط أن يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي اليوم، فيما من المنتظر أن يشارك الرئيس في اجتماع دوري الجمعة.

وفي تفاصيل الحدث: