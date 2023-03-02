وأفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى منطقة بريانسك.

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، الخميس، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.

وقال الحاكم، في قناته على تطبيق "تيلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، فتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح، نقل الطفل للمشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف الحاكم أن "القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة".

بدورها، نفت نائب حاكم منطقة بريانسك، إلينا إيغوروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، المعلومات التي تفيد بتعرض حافلات مدرسية والمدراس لعمليات إطلاق نار، مؤكدة أن المدارس في المناطق الحدودية تعمل بنظام التعليم عن بعد.

كما تعرضت منطقة كليموفسكي لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة أوكرانية، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة.

واستهدفت القوات الأوكرانية منطقة روسية حدودية أخرى في كورسك.

وأفاد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت، بقصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تتكينو بمنطقة كورسك، حيث أسفر عن وقوع ضحايا.