ويسارع داعمو أوكرانيا لزيادة إمدادها بقذائف من عيار 155 ميلي في ظلّ تحذيرات من أن كييف تعاني نقصا حادا في مواجهة هجوم روسي متصاعد.

ويقدر مسؤولون أوروبيون أن القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى سبعة آلاف قذيفة يوميا، بينما تطلق القوات الروسية نحو 50 ألف قذيفة.

الدعم الغربي