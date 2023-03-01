وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكبا، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، بحسب المصدر نفسه.

من جهتها قالت قناة "إرت" التلفزيونية العامة إن الحادث أدّى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرة إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددا من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

وبحسب موقع "إونلاريسا" الإخباري المحلي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ "عشرات الجرحى".

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكّنت من السيطرة على الحريق ليلا.

ونقلت "آنا" عن فرق الإسعاف أن الحادث أسفر عن سقوط "عشرات الجرحى، كما تمّ العثور على العديد من الأشخاص فاقدين الوعي أو موتى".

وبحسب وسائل إعلام يونانية عديدة فإن الحصيلة الأولية للحادث هي 6 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى.

ونقلت صحيفة بروتوثيما المحلية عن أحد الناجين ويدعى لازوس قوله "لقد عشنا تجربة مروّعة للغاية".

وأضاف "أنا لم أصب بجروح، لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري".