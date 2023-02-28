المثل يقول يخلق من الشبه أربعين، فهل وجد الرئيس الأوكراني واحدا منهم؟.. سؤال لفت انتباه العالم، خاصة أن الإجابة تثير الدهشة أحيانا، بسبب الشبه الكبير بين زيلينسكي والرجل الذي يظهر معه.

ولعل سبب التشابه الكبير بين الاثنين، هو أن الحارس يرتدي غالبا زيا مشابها لذلك الذي يرتديه زيلينسكي، ويتمتع في أغلب الأحيان بلحية خفيفة شبيهة بلحية الرئيس، فيما يقوم بحلاقتها إذا ظهر زيلينسكي من دونها، إلى جانب أن بنيته الجسدية شبيهة أيضا ببنية رئيسه.

من هو هذا الرجل؟

الشبيه الذي يدور الحديث عنه هو مكسيم دونيتس.

هو الحارس الشخصي لزيلينسكي، منذ بداية الحياة السياسية للرئيس الأوكراني.

في 29 من مايو 2019، تم تعيينه رئيسا لجهازِ الأمن لرئيس أوكرانيا.

يبلغ من العمر 44 عاما.

وُلد في كريفيي ريه الأوكرانية.

تخرج من المعهد الاقتصادي في جامعة فاديم هيتمان كييف الوطنية.

لا يمتلك منزلا، ويعيش في وحدة عسكرية.

لديه مدخرات بنكية قُدرت بنحو 10 آلاف دولار.

ولفت هذا الرجل الانتباه، بسبب ظهوره دائما متجهم الوجه، قاسي الملامح، وتركيزه الشديد وقدراته العسكرية التي تبدو جلية في الطريقة التي يسير بها، ويتلفت بها من حوله، ويحمل بها السلاح.

ويحظى حارس زيلينسكي الشخصي بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على "تيك توك"، فمقاطع ظهوره بجانب الرئيس تحظى بملايين المشاهدات.

ولعل أبرز مقاطع الفيديو تلك، هي عندما التقطته عدسات الكاميرا وهو يسير خلف زيلينسكي، حين التقى نظيره الأميركي جو بايدن، حيث بدا الحارس وكأنه نسخة طبق الأصل من رئيسه، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه تم التلاعب بالفيديو.