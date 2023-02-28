في السادس من الشهر الجاري، استيقظ العالم على زلزالين مُدمّرين في تركيا وسوريا، بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، و7.6 درجات، وكان مركزهما منطقة كهرمان مرعش التركية.

11 فبراير:

• ضرب زلزال بقوة 5 درجات تقريبا، تايوان، على عمق 32 كيلومترا.

• ضرب زلزال بقوة 6 درجات السواحل الإندونيسية.

يوم 14 فبراير:

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مناطق مختلفة في رومانيا، وشعر به سكان الدول المجاورة.

15 فبراير:

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات منطقة قريبة من العاصمة النيوزيلندية.

20 فبراير:

حصل زلزالان جديدان في مقاطعة هاتاي التركية: بقوة 6.4 و5.8 درجات، مما تسبب بتدمير بعض المباني التي تضررت من شدة زلزال كهرمان مرعش.

23 فبراير:

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة طاجيكستان، وتأثرت فيه دول عدة مجاورة.

يوم 24 فبراير:

ضرب زلزال متوسط القوة، بلغت شدته تقريبا 4 درجات، شمال شرقي مصر، وعلى عمق 10 كيلومترات.

25 فبراير:

حصل زلزال بقوة 6 درجات تقريبا قبالة جزيرة هوكايدو، شمالي اليابان، على عمق 61 كيلومترا.

26 فبراير:

• وقع زلزال بقوة 5 درجات على بعد 832 كم من أونالاسكا - آلاسكا.

• في الوقت نفسه، حصل زلزال بقوة 6 درجات، بالقرب من جزر الكوريل، في حوض المحيط الهادئ.

لم يكد يمضي يوم، إذاً، خلال شهر فبراير 2023 من دون تسجيل زلزال ما، أو هزة أرضية ضخمة، في بقعة من بقاع الأرض.