وأضاف ماكرون خلال كلمة قبل جولة أفريقية تبدأ يوم الأربعاء أن فرنسا ستقيم بدلا من ذلك قواعد أو "أكاديميات" يشترك في إدارتها الجيش الفرنسي والجيوش الأفريقية.

وقال إنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في عدد العسكريين الفرنسيين ولكن ستكون هناك زيادة في الجهود المبذولة لتوفير التدريب والمعدات.

وأضاف أنه لن يسمح بأن تصبح فرنسا "كبش الفداء المثالي" في أفريقيا.

جاء ذلك بعد انتقاد بعض الدول الأفريقية باريس لتقاعسها عن كبح جماح التشدد الإرهابي في منطقة الساحل بشكل خاص.

وقال ماكرون أيضا إنه رفض الانجرار إلى تنافس عفا عليه الزمن بين الدول للسيطرة على أفريقيا.

وسيزور ماكرون الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووصف الرئيس الفرنسي مجموعة المرتزقة الروسية (فاغنر) بأنها "تأمين على الحياة للأنظمة الفاشلة في أفريقيا".

وذكر أن الدول الأفريقية ستتوقف في النهاية عن اللجوء إلى المجموعة لأنهم سيرون أنها تزرع البؤس فقط.