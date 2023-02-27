جاء ذلك في تصريحات للوزير الروسي أمام حكام الأقاليم الروسية.

وأكد إن أن موسكو أثبتت استعدادها للتعاون مع أغلبية العالم، مشيرا إلى أن الدول الغربية مستمرة في اتباع نهج استعماري.وأكد لافروف أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ارتفع بشكل كبير، ووصل الآن إلى 20 دولة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، متهما الغرب بالتخطيط لتدمير روسيا.

وقال الرئيس الروسي إن دول حلف شمال الأطلسي "ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية" في النزاع.

وذكر بوتين أن الغرب يريد تصفية روسيا وأنه شريك غير مباشر في "جرائم" كييف.

وجاءت تصريحات بوتين خلال المقابلة التي بثتها قناة "روسيا 1":

- "يجب أن يتغير العالم"، لكن روسيا تعارض بناء عالم جديد لصالح دولة واحدة فقط هي الولايات المتحدة.

- أضاف بوتين أن "روسيا لن تعامل الدول الأخرى بالطريقة التي تعتمدها الولايات المتحدة".

- روسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية.

- روسيا لا تعارض مشاركة دول الناتو في مناقشة وبحث معاهدة "ستارت".

- نحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها الاستراتيجي.