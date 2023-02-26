وذكرت الوكالة، أنه نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، تمكنت القوات الروسية خلال اليوم الماضي من التقدم لمسافة كيلومتر على محور مارينكا، ما يمثل خطوة مهمة للغاية في الطريق نحو تحرير البلدة.

ومارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر من منطقة بتروفسكي التابعة لعاصمة الجمهورية. وفيها مواقع مهمة للقوات الأوكرانية، وهذه هي إحدى المناطق التي تستهدف منها دونيتسك بانتظام بقصف مدفعي.

وقرب مارينكا تقع قرية نوفوميخايلوفكا التي يفتح منها الطريق إلى الضواحي الشمالية لمدينة أوغليدار الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية.

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