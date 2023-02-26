نقلا عن مسؤولي موانئ مجهولين بالقرب من بلدة كروتوني الساحلية، في كالابريا، على أطراف شبه الجزيرة الإيطالية، قالت الإذاعة إن الزورق كان يقل أكثر من 100 مهاجر عندما واجه مشكلات فجر الأحد.

وقال لوكا كاري، المتحدث باسم عناصر الإطفاء الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، إنه بحلول منتصف الصباح، تم العثور على حوالي 40 من الناجين.

وأضاف: "في الوقت الحالي هناك ضحايا مختلفون"، دون أن يحدد عدد القتلى، إذ ما تزال جهود الإنقاذ جارية.

وذكرت "راي" أن سفنا تابعة لقوات خفر السواحل وشرطة الحدود وفرق الإطفاء تشارك في جهود الإنقاذ.

ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل حول جنسيات المهاجرين، كما لم يتضح كذلك من أين انطلق الزورق، لكن زوارق المهاجرين التي تصل إلى كالابريا تبحر عادة من الشواطئ التركية أو المصرية.