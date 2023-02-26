وقال الرئيس الروسي إن دول حلف شمال الأطلسي "ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية" في النزاع.

وذكر بوتين أن الغرب يريد تصفية روسيا وأنه شريك غير مباشر في "جرائم" كييف.

وجاءت تصريحات بوتين خلال المقابلة التي بثتها قناة "روسيا 1":