وظهر النائب الروسي وقد وضع معجنات المعكرونة التي تعرف بالـ"نودلز" على أذنه، بينما كان جالسا على المكتب وهو يشاهد خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بوتين مؤخرا.

ولجأ النائب على الأرجح إلى هذه الحركة، لأنها ترمز إلى اتهام الآخر الذي يتحدث بالكذب، إذ هناك مقولة شائعة هي "لا تعلق المعكرونة على أذني"، أي "لا تكذب علي".

وتعهد الحزب الشيوعي الروسي بمعاقبة النائب ميخائيل أبدالكين، وهو ممثل عن منطقة سمارا في مجلس الدوما.

وجرى تأويل الحركة التي قام بها النائب بمثابة "سخرية" من الرئيس بوتين الذي كان يتحدث عن الحرب في أوكرانيا ومواجهة الغرب.

وفي النص المرفق بالفيديو، كتب النائب الروسي "أنا أؤيد بشكل كامل، وأتفق مع كل شيء. خطاب رائع، فأنا لم أسمع شيئا من هذا القبيل منذ 23 سنة. فوجئت على نحو مذهل".

وبدا هذا الكلام أقرب إلى السخرية، حتى وإن بدا بمثابة إعجاب من حيث الظاهر.

ويوم الخميس، قال المتحدث باسم الحزب الشيوعي الروسي، أليكساندر يوشينكو، إن تحقيقا سيجري فتحه إثر تداول فيديو النائب على المنصات الاجتماعي.

وسعى بوتين في خطاب الاتحاد إلى الطمأنة بشأن أداء روسيا في العمليات العسكرية، رغم حديث بعض المتابعين عن وجود تعثر وعدم تحقيق الأهداف التي كانت مرسومة في البداية.

وجرى النظر إلى خطوة النائب الروسي بمثابة مؤشر على وجود استياء وسط النخبة السياسية في روسيا، حيال الحرب التي أدات لفرض عقوبات غربية غير مسبوقة على موسكو.