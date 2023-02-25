وقال هوغربيتس في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ادعاء كاذب من موقع frankhoogerbeets.com، الذي لا تربطني به أي علاقة".

وأضاف خبير الزلازل: "الموقع ادعى توقعي لزلزال قوي يضرب باكستان وأفغانستان والهند والجزء الغربي من المحيط الهندي".

وتابع: "إن موقع SSGEOS لم تصدر عنه مثل هذه التوقعات".

الأسبوع الخطير

بعد الزلزال الذي ضرب، صباح الخميس، طاجيكستان قرب حدود الصين، عاد هوغربيتس، ليتصدر عناوين الأخبار مجددا، بفضل توقعه للزلزال، وتحذيره من "أول أسبوع في مارس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره خبير الزلازل الهولندي في نشرته اليومية، بتاريخ 19 فبراير الجاري.

وتوقع هوغربيتس أن هناك "نشاطا زلزاليا بالمنطقة الواقعة قرب الحدود الصينية"، وأضاف أنه "ربما تحدث هزة أرضية في يوم 21 أو 22 من الشهر الجاري"، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، نظرا لحدوث زلزال طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح الـ 22 من فبراير.

وحذر هوغربيتس من أن "الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجا"، وذلك في مقطع فيديو جديد.

وأوضح أنه "قد تحدث بعض الزيادة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 فبراير، لكن ربما ليس كثيرا"، لافتا إلى أن "الأسبوع الأول من مارس سيكون حرجا".

وأشار إلى أنه "سيكون هناك هندسة كوكبية وقمرية كبيرة. في الثاني من مارس، نرى مجموعة من هندسة الكواكب الحرجة، وأيضا في الرابع والخامس".

واختتم قائلا: "يمكننا أن نشهد زيادة كبيرة في الزلازل، وبعض الأحداث الزلزالية القوية في الأسبوع الأول من مارس"، مشيرا إلى أنه "سيخوض في تفاصيل الأسبوع الأول من مارس في أحد التحديثات التالية (الفيديوهات التي ينشرها)".