وقال بايدن لقناة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية، إن فكرة أن الصين تتفاوض على نتائج الحرب في أوكرانيا "ليست عقلانية".

وأضاف بايدن في تعليقات تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للحرب، أن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يصفق لها، فكيف يمكن أن تكون جيدة؟".

وقال: "لم أر شيئا في الخطة من شأنه أن يشير إلى أن هناك شيئا سيكون مفيدا لأي شخص غير روسيا، في حالة اتباعها".

وتابع الرئيس الأميركي أن "فكرة أن الصين تتفاوض على نتيجة حرب تعتبر حربا غير عادلة تماما بالنسبة لأوكرانيا، هي فكرة غير عقلانية".

وتحث خطة الصين كلا الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد، وتحذر من استخدام الأسلحة النووية.

وتعد الخطة المنصوص عليها في ورقة وزارة الخارجية تكرارا إلى حد كبير للنهج الذي اتبعته الصين منذ أطلقت روسيا هجومها العسكري في 24 فبراير من العام الماضي.