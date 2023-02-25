وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها في البحر الأسود، في إطار مسعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية ومنشآت توليد الطاقة في أوكرانيا.

منشور للقيادة العسكرية الأوكرانية في المنطقة الجنوبية في تحديث على "فيسبوك"

• "تضاعف أسطول السفن الحربية في البحر الأسود مقارنة بصباح الجمعة. الآن يوجد 8 سفن".

• "قد يشير إلى أن هجوما صاروخيا وضربات بطائرات مسيّرة قيد الإعداد".

• "إحدى السفن فرقاطة مسلحة بـ8 صواريخ من طراز (كاليبر)".

والسبت قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت 4 صواريخ من طراز "كاليبر" من البحر الأسود، أسقطت كييف اثنين منها.

ويتمركز أسطول روسيا في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو ضمها عام 2014.