وجاءت تصريحات شتاينر، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في منتجع بضواحي بنغالور، جنوب الهند.

وذكر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "مهزلة. أقول هذا بكل صدق".

وأضاف: "أعتقد أن كثيرا من الدول ينبغي أن تسأل نفسها إذا ما كان هذا أحد أكثر الأخطاء مأساوية في التاريخ. إنه بعد عشرة أعوام من هذا الالتزام، لم يتم الوفاء بتعهد دفع 100 مليار دولار بعد".

ولم تنفذ الدول المتقدمة بعد، التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن الاحتباس الحراري، تعهدا يعود إلى عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تبعات تزايد درجات الحرارة العالمية.