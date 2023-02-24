وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ سوناك سيدعو إلى تسريع وتيرة دعم الجيش الأوكراني بالمدفعية ومدّه بأسلحة أطول مدى.

وأضافت أنّ سوناك سيقول خلال الاجتماع "لكي تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب - ولتسريع موعد حلول ذلك اليوم - يجب أن تكتسب ميزة حاسمة في ساحة المعركة. (...) بدلاً من اتّباع نهج تدريجي، يجب أن نتحرّك بشكل أسرع على صعيد المدافع والمدرّعات والدفاعات الجوية".

ولندن هي أول من تعهّد تزويد الجيش الأوكراني دبّابات ثقيلة غربية الصنع، لكنّها تتحفّظ حتى الآن على إمداد كييف بمقاتلات غربية.