وأضاف على منصات التواصل الاجتماعي: "لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، وهذا الرعب وهذا القتل والنهب وهذه الحرب إلى أرضنا".

وتابع الرئيس الأوكراني: "اختارت روسيا طريق القتل والإرهاب، وستتحمل الدولة الروسية مسؤولية ما ارتكبته".

واستطرد زيلينسكي حديثه، قائلا إن هناك "عشرات ومئات الآلاف من الصور التي تترك ندوبا في قلبنا وروحنا. إنهم يذكروننا بالطريق الذي سلكناه من فبراير إلى فبراير".

والجمعة، تكون الحرب الدائرة في أوكرانيا قد أكملت عاما، إذ أطلقت روسيا ما أسمته بـ"العملية العسكرية الخاصة" على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.