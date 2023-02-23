ويشمل القرار الهواتف الرسمية والشخصية للعاملين في المفوضية الأوروبية.

وطلب قسم التقنية من الموظفين فيها عدم تحميل التطبيق أو حذفه، وأرجع الأمر إلى مخاوف تتعلق بحماية البيانات.

وجرى إبلاغ الموظفين في المفوضية الأوروبية بالقرار عبر رسالة رسمية وجهت إليهم صباح اليوم.

وجاء في الرسالة: "لحماية بيانات المفوضية ولتعزيز الأمن السيبراني، فإن مجلس إدارة المفوضية قرر تعليق عمل تطبيق تيك توك على أجهزة المفوضية الرسمية والأجهزة الشخصية للموظفين"، وفق ما ذكر موقع "euractiv" المتخصص في أخبار الاتحاد الأوروبي.

ويشير البريد إلى أن آخر مهلة لتنفيذ الأمر هو 15 مارس المقبل، ومَن لا يلتزم بالقرار لن يتمكن من استخدام تطبيقات المفوضية وبرامجها على أجهزته.

ومن جانبه، أكد مسؤول أوروبي كبير لموقع "بوليتكو" الأميركي، أنه تم إبلاغ الموظفين بالقرار صباح الخميس.

وفي حال أراد الموظفون الإبقاء على التطبيق في هواتفهم الذكية، ينبغي عليهم حذف التطبيقات الأخرى الخاص بالعمل.

ويشكل القرار حلقة جديدة في التوتر المتزايد بين الغرب والصين، المتهمة من قبل أوروبا وأميركا باستغلال التطبيق الصيني لغايات أمنية، وهو ما تنفيه بكين.