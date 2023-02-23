وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.

ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.