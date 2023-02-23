قالت شركة تيسكو، أكبر سلسلة بقالة في المملكة المتحدة، الأربعاء إنها ستحدد مؤقتاً لكل عميل شراء ثلاثة عناصر لكل من الطماطم والفلفل والخيار. تتبع تيسكو تحركات مماثلة من قبل السلسلتين المنافستين ألدي، وموريسونز.

أصبحت الرفوف الفارغة قضية سياسية، حيث ألقى معارضو قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي باللوم على البريكست في نقص الفاكهة والخضروات.

لكن محللين متخصصين في هذا المجال قالوا إن السبب الرئيسي هو الأحوال الجوية السيئة التي تضر بالمحاصيل في إسبانيا والمغرب، وهما اثنان من الموردين الرئيسيين للمملكة المتحدة للأغذية الطازجة في الشتاء.

تعرضت إسبانيا لطقس بارد بشكل غير عادي، كما ضربت المغرب أيضاً درجات حرارة باردة جداً في يناير، إضافة إلى إلغاء رحلات العبارات بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الشهر الماضي. وهذا يعني شحن منتجات أقل إلى بريطانيا.

أيرلندا لديها أيضاً نقص في بعض الخضروات الطازجة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن، مثل بريطانيا، هي جزيرة تسودها الأجواء الباردة، وتعتمد على الواردات الموسمية.

قال أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر المملكة المتحدة، إن ”الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا عطلت حصاد بعض الفواكه والخضروات بما في ذلك الطماطم والفلفل”.

وأضاف أوبي أنه من المتوقع أن يستمر هذا التعطل لـ”بضعة أسابيع”.

وذكر أن ”المتاجر بارعة في إدارة مشكلات سلسلة التوريد وتعمل مع المزارعين لضمان حصول العملاء على مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة”.