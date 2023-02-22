واحتشد عشرات الآلاف من الأشخاص في ملعب لوجنيكي، الذي يتسع لـ81 ألف شخص، ولوحوا بالأعلام الروسية البيضاء والزرقاء والحمراء، فيما كانوا يستمعون إلى الأغاني الوطنية في انتظار وصول بوتين.

وقال بوتين، على منصّة: "اليوم، أخبرتني القيادة (العسكرية) أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".

وتابع: "اليوم، نحن ندافع عن مصالحنا وشعبنا وثقافتنا ولغتنا وأرضنا.. أمتنا بأكملها هي المدافع عن وطننا".

وأضاف: "المجد للمدافعين عن الوطن.. إنهم يقاتلون ببطولة وشجاعة.. نحن فخورون بهم".

وتأتي تصريحات بوتين قبل يومين من دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني، وسط مخاوف من توسع النزاع أو تصعيد التوتر.

وكانت أوكرانيا تعد الامتداد الحغرافي لروسيا، قبل أن يسقط الاتحاد السوفياتي، وتستقل أوكرانيا. وفي عام 1997، اعترفت روسيا بحدود أوكرانيا لأول مرة.

وتحدث بوتين في أكثر من مناسبة عن "أراضي روسيا التاريخية". وفي أواخر يناير الماضي، قال إن الهدف من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو "حماية روسيا وسكانها من أي تهديدات من الأراضي المجاورة التي هي أراضينا التاريخية".

في المقابل، تقول أوكرانيا إنها لن "تتوقف حتى يتم طرد آخر جندي روسي من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".