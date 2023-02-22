وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانهيار وقع في مقاطعة منغوليا الداخلية، شمالي الصين.

وقالت إن جزءا كبيرا من المنجم المكشوف انهار.

وهرعت فرق من الإدارة الوطنية لسلامة المناجم إلى المكان للمباشرة في عمليات الإنقاذ.

وذكرت أن المنجم من النوع المفتوح أي أنه عبارة عن حفرة كبيرة، وليس نفقا ممتدا تحت الأرض.

وبحسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزي، فقد أدى الانهيار إلى دفن عمال ومركبات في المكان.

وأضافت أنه لم يتم التحقق بعد من السبب وراء الكارثة.

وقالت إن عدد المفقودين من العمال غير معروف.

لكن التلفزيون الرسمي الصيني أفاد في وقت لاحق بأن عدد المفقودين 57، مشيرا إلى 200 من عناصر الإنقاذ تعمل في المكان.

وأظهرت السنوات الماضية تحسنا فيما يتعلق بالسلامة في المناجم الصينية، لكن بعض الحوادث لا تزال تقع، خاصة في المناطق النائية التي يتم فيها التساهل بإجراءات السلامة.