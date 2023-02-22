جاء ذلك إثر محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت أمس الثلاثاء إن وزير الخارجية الروسي سيعقد اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء.

ووصل وانغ يي، يوم الاثنين، إلى بودابست للقاء وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيغارتو ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين بودابست وبكين وعدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.

أبرز التصريحات بعد المحادثات بين لافروف ووانغ يي:

لافروف يؤكد أن العلاقات بين موسكو وبكين تتطور برغم الأوضاع الدولية المتوترة.

من جانبه قال وانغ يي: