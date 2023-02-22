لكن، خلال هذين اليومين، أجرت روسيا بعيدا عن الإعلام تجربة على صاروخ "الشيطان 2" العابر للقارات والقادر على حمل عدة رؤوس نووية، وفق ما ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية، ليل الثلاثاء الأربعاء.

ونقلت الشبكة عن مصدرين لم تذكر أسماءهما أن روسيا اختبرت صاروخ "الشيطان 2"، مشيرين إلى أن موسكو أخطرت واشنطن بالتجربة التي تعتزم إجراءها قبل ساعات، عبر ما يعرف بخطوط "عدم التضارب" الرسمية (قناة اتصال رسمية بين الجيوش التي لا تجمعها علاقة تحالف أو صداقة).

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن التجربة الصاروخية الروسية فشلت.

وقالوا إنه جرى في السابق اختبار هذا الصاروخ بنجاح، مشيرين إلى أن بوتين كان سيشير إلى التجربة الجديدة في حال نجحت، وهو ما لم يحدث.

ولم يتطرق بوتين خلال الخطاب الذي استمر لمدة ساعة و45 دقيقة إلى التجربة، واكتفى بالقول إن بلاده ستعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" الروسية الأميركية بشأن نزع السلاح النووي.

وقالت الشبكة الأميركية إن توقيت التجربة يشير إلى وجود تواصل بين واشنطن وموسكو خلال قنوات مختلفة قبل إجراء التجربة.

ما هو "الشيطان 2"؟