وقال زيلينسكي إنه لم يكن على علم بتفاصيل خطة السلام الصينية التي تريد تقديمها لحل الأزمة في أوكرانيا.

وكان قد حذر الرئيس الأوكراني من "اندلاع حرب عالمية" إذا دعمت الصين روسيا ضد أوكرانيا. وقال زيلينسكي، في مقابلة صحفية هذا الأسبوع: "آمل أن تحافظ بكين على تبنى موقفا عمليا، إذا لم تخاطر بالحرب العالمية الثالثة، وأعتقد أنهم يدركون ذلك جيدا".

في الأثناء، يزور وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، العاصمة الروسية موسكو، بعد جولة أوروبية أعلن خلالها عن خطة صينية للسلام في أوكرانيا.

وخلال حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي، أعلن وانغ أن الصين لديها خطة سلام، وسيتم الإعلان عنها في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بهدف تفعيل الدبلوماسية الصينية في حل الأزمة التي جعلت بكين هي الأخرى في توتر متزايد مع الغرب.

بوتين وشي.. لقاء القمة

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد لزيارة موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون شهور.

وأضاف التقرير أن اجتماع شي مع بوتين سيكون في إطار مسعى لعقد محادثات سلام متعددة الأطراف وسيسمح للصين بتكرار دعواتها لعدم استخدام الأسلحة النووية

وأفاد التقرير بأن التحضيرات للزيارة في مرحلة مبكرة ولم يتحدد موعد نهائي بعد، مضيفا أن شي ربما يزور موسكو في أبريل أو مطلع مايو حينما تحتفل روسيا بانتصارها في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن من المرجح أن يبحث وانغ زيارة شي خلال وجوده في موسكو.