وعقدت الندوة عن بعد عبر تطبيق "زووم" وشارك بها خبراء دوليون في مجال القانون وحقوق الإنسان.

وضمت الندوة خبراء ومختصين وأكاديميون في مجال حقوق الإنسان والإعلام والتنمية الانسانية، ولا سيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، ويمثلون مجموعة واسعة من القطاعات الحكومية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية الدولية.

هنا أبرز ما قاله بعض الخبراء خلال الحلقة النقاشية:

أيمن نصري – المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان

دولة الإمارات تحولت إلى شريك أساسي ملف حقوق الإنسان حول العالم.

دولة الإمارات تقدم الدعم الفني والتقني لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدول أخرى حول العالم.

أريك غوزلان – المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار

الإمارات رائدة في مجال السلام والتسامح، فهي فهمت بأن التعايش يعني العمل معا، وهذا ما جسدته من خلال الاتفاق الإبراهيمي الذي كان مثالا للتجانس في المنطقة.

ستيفن برونر – أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز

مكانة الإمارات تضعها في الريادة بالنسبة للمنطقة، للتوعية من انتهاكات حقوق الإنسان ونشر حملات التوعية.

يجب على الإمارات التركيز على المعايير الخاصة لتمييز الحقيقة من الأخبار المزيفة، ومن الضروري التعاون بين القطاعين الخاص والعام.

من الضروري نشر الأدوات التعليمية والمعلومات حول حقوق الإنسان في المدارس والمؤسسات التعليمية.

الإعلام هو السلاح الرئيسي لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان، والنجاح في هذه المعركة مستحيل دون الإعلام.

منال مسالمي – الرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات

وضعت الإمارات الأسس الصحيحة لتطوير العائلة ولتمكين النساء ودعم الأطفال.

الإمارات وضعت في أعلى القوائم المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وذلك بفضل تمكين المرأة، والسعي نحو تحقيق العدالة.

الإمارات كذلك اهتمت كثيرا بقضية المناخ، وتعمل بكثافة نحو التحول لمستقبل أكثر استدامة.

عيسى العربي – الاتحاد العربي لحقوق الإنسان

دولة الإمارات رائدة في مجال حقوق الإنسان. حقوق الإنسان لم تعد رفاهية، بل هي واجب معني على جميع الحكومات.

الإمارات قدمت تقريرها الدوري في حقوق الإنسان، و97 دولة أشادت بجهودها في هذا المجال، وهذا يدل على إنها على الطريق الصحيح في هذا المجال.

آندي فيرماوت – المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي