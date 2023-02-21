وأكد بوتين في كلمة أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، أن إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، أطلقت "للتخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا".

وقال الرئيس الروسي: "العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.. نعيش أوقاتا صعبة قبل أحداث تاريخية".

النظام الاوكراني

هذا ما قاله بوتين حول النظام الأوكراني:

النظام الأوكراني عمل على نشر الكراهية.

حاولنا حل النزاع مع أوكرانيا بالأساليب السلمية.

النظام في كييف دعم الإرهابيين في منطقة دونباس.

معركة دونباس

وأشار بوتين إلى أن المواجهات الدامية الأخيرة في منطقة دونباس، كانت تتفاقم بسبب القوات الأوكرانية.

وقال بوتين: "في الفترة الماضية كان هناك نزيف كبير في دونباس، وكانت روسيا تعمل على حل سلمي، بينما يعمل الغرب على أسلوب الخداع، وهو نفس الأسلوب الذي استخدموه في السابق لتدمير يوغسلافيا والعراق وسوريا".

وأكد بوتين أن روسيا تواجه "خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة".

تصرفات الغرب

وهاجم بوتين الدول الغربية، واعتبرها "منافقة" في تعاملها مع الحرب، نظرا لتاريخها السابق.

وقال بوتين: "الدول الغربية أنفقت 150 مليار دولار لدعم القوة العسكرية الأوكرانية والحرب، أما للدول الفقيرة خصصوا 60 مليار دولار، أين ذهبت نقاشات دعم الدول الفقيرة؟".

وأضاف: "في مؤتمر ميونيخ الأخير، وجهوا اتهامات عديدة لروسيا، وقاموا بذلك فقط ونسوا أفعالهم في الدول خلال العقود الأخيرة. الولايات المتحدة قتلت قرابة مليون نسمة في هذا القرن، ونزح الملايين بسبب أفعالهم، لكنهم لا يحصون أعداد هذه الضحايا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "أميركا هي الدولة الوحيدة التي تملك عددا كبيرا من القواعد العسكرية في العالم، وهي خرجت من المعاهدات بشكل أحادي".

وقال بوتين إن الغرب يستخدم أوكرانيا واجهة لمواجهة روسيا، وهدفهم تحويل الحرب من محلية إلى عالمية.