وقال قائد فاغنر: "وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان يحاولان تدمير مجموعتنا".

وأضاف بريغوجين: "يحاولان تدمير مجموعته التي تضم مقاتلين يشاركون في المعارك الجارية في أوكرانيا. واتهم رئيس المجموعة المسؤولين الروسيين بحرمان مقاتليه من الذخيرة"، قائلا إن ذلك يرتقي للخيانة على حد تعبيره.

وتقود مجموعة فاغنر الهجوم على باخموت منذ الصيف وسيطرت أخيرا على سلسلة من البلدات القريبة في محاولة لتطويق المدينة.

ودمّرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل، مخلفا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.

ورغم أن أهميتها الاستراتيجية موضع تباين، باتت المدينة رمزا للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية في شرق البلاد.

إمكانات "فاغنر"