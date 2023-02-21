وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "متطوعين من مفارز هجومية، بالتعاون مع وحدات محمولة جوا ودعم وحدات مدفعية، حرّروا تماما بلدة باراسكوفيتشفكا".

وتقع هذه البلدة عند المدخل الشمالي لباخموت، عند تقاطع طريقين مهمّين.

وكانت مجموعة "فاغنر" المسلحة الموجودة على خط المواجهة في معركة باخموت، أعلنت الجمعة الاستيلاء على باراسكوفيتشفكا.

ومنذ أكثر من 6 أشهر، تحاول "فاغنر" والجيش الروسي السيطرة على مدينة باخموت التي تحمل أهمية استراتيجية محدودة ولكنها اكتسبت دلالة رمزية كبيرة بسبب طول فترة القتال ومدى صعوبته.

وتكبّدت قوات كييف وموسكو خسائر فادحة هناك، بينما يعتقد عدد من المحلّلين أن روسيا تودّ الاستيلاء عليها قبل حلول الذكرى الأولى لإطلاق عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير.

معركة الشرق