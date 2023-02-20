ضرب زلزال مدينة أنطاكيا التركية، بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر.
- سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.
- وفقا لرويترز: انهيار مزيد من الأبنية في أنطاكيا بعد الزلزال.
- الزلزال الذي ضرب أنطاكيا شعر به سكان لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل والقاهرة.
- إدارة الكوارث التركية: زلزال بقوة 6.4 على مقياس ريختر يضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.
- وسائل اعلام: أنباء عن سقوط أبنية سكنية في مدينة حارم بريف إدلب نتيجة الهزة الأرضية الاخيرة.
- إدارة الكوارث التركية تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن المباني المتضررة والمتصدعة والآيلة للسقوط.
- موفدنا إلى سوريا: مخاوف من انهيار أبنية متصدعة بالزلزال السابق الذي ضرب سوريا.
- موفدنا: سقوط أبنية متصدعة في أنطاكيا بعد الهزة الأرضية الأخيرة.
- مصادر تركية: تسجيل 5 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي.
- نائب الرئيس التركي: نطلب من المواطنين الابتعاد عن المباني المتضررة.
- محافظ هاتاي التركية: نقوم بتقييم الوضع بعد الزلزال الجديد الذي ضرب المدينة.
- تسجيل 12 هزة ارتدادية بعد الزلزال الاخير الذي ضرب هاتاي.
- عمدة هاتاي: هناك أبنية منهارة ووصلتنا رسائل تفيد بوجود اشخاص تحت الأنقاض.
- إخلاء المستشفى الحكومي في اسكندرون بعد وقوع الزلزال.
- عمدة مدينة هاتاي التركية يعلن إرسال فرق إنقاذ لإغاثة المواطنين المتواجدين تحت الأنقاض بعد الزلزالين اللذين ضربا المدينة.