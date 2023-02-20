وأبلغت الولايات المتحدة موسكو بشأن زيارة الرئيس جو بايدن الخاطفة لأوكرانيا "قبل ساعات" من حصولها، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان للصحافيين: "أبلغنا الروس بأن الرئيس بايدن سيتوجه إلى كييف. وذلك قبل ساعات على مغادرته".

وأضاف مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي: "بسبب الطبيعة الحساسة لتلك الاتصالات، لن أتحدث عن كيفية ردهم أو عن طبيعة رسالتنا".

وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة غير معلنة إلى كييف، الإثنين، قبيل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

والتقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن لكييف، لكن لم ترد تقارير عن ضربات صاروخية أو جوية من روسيا.

وعقد بايدن وزيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.